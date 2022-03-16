Чемпионка мира, российская сноубордистка Софья Надыршина осталась на второй строчке общего зачета Кубка мира в дисциплине параллельный гигантский слалом. Спортсменка закрепилась в топ-3, не принимая участие в заключительных этапах.

Первое место в этом рейтинге заняла немка Рамона Хофмайстер, победившая на последнем старте в словенской Рогле. По итогам сезона она получила 307 очков и получила Малый Хрустальный глобус.

Надыршила набрала всего 291 балл, в тройку сильнейших еще попала австрийка Даниэла Ульбинг (263).

На Кубке мира в этом сезоне Россию также представляли Милена Быкова, Полина Смоленцова и Наталья Соболева. В 2022 никто из них не смог побороться за медаль Олимпиады-2022.