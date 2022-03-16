Полуфиналист «Ролан Гаррос», двукратный победитель турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал перспективы седьмой ракетки мира Андрея Рублёва на соревнованиях в Индиан-Уэллсе (США).

В ночь с 16 на 17 марта россиянин сыграет в 18/8 финала против поляка Хуберта Хуркача, занимающего десятую строчку в рейтинге ATP.

«Рублёв может претендовать на победу в Индиан-Уэллсе. У него в характере заложено, что он может доставить неприятности любому. Андрей играет остро из любой точки. Если соперник не в очень хорошей форме, то Рублёв его сносит», – цитирует Чеснокова Чемпионат.

Ранее первая ракетка мира Даниил Медведев вылетел из сетки турнира в 1/16 финала после поражения от француза Гаэля Монфиса.