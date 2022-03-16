Фристайлисты Анастасия Прыткова и Илья Буров стали чемпионами России в лыжной акробатике. Соревнования проходят на трассе в Подолино в Ярославской области.

Лучшей среди женщин стала Анастасия Прыткова, заработавшая оценку в 80,96 балла. Второй результат получился у Любови Никитиной (76,55). В топ-3 смогла попасть Арина Муллагалиева с 68,38 балла.

Среди мужчин золото взял Илья Буров, чьи попытки оценили на 124,89 балла. На второй строчке итогового протокола остановился его брат Максим Буров (122,50), третьим был Станислав Никитин (116,82).

Напомним, именно Илья Буров стал призером личной дисциплины на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Еще один раз он поднимался на третью ступень подиума Игр в 2018 году в Южной Корее.