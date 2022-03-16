Чемпионка мира, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт допустила, что могла бы принять участие в Олимпиаде-2022. По ее словам, не хватило совсем немного времени для подготовки.

В июне 2021 года спортсменка во второй раз стала мамой, но рассчитывала на возвращение в сборную и вскоре начала тренировки.

«Я верю во всё, что делаю. Процесс застопорили объективные обстоятельства: пандемия и связанные с ней ограничения. Если бы Олимпийские игры стартовали на месяц позже, думаю, у меня бы всё получилось», – приводит слова Юрловой-Перхт издание «Большой спорт».

Она отметила, что из-за этих же проблем ей не удалось выехать на «Ижевскую винтовку» в конце декабря и показать результат.

Напомним, Юрлова-Перхт ранее не принимала участие в олимпийских турнирах.