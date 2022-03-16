Президент России Владимир Путин прокомментировал санкции, под которыми оказались отечественные спортсмены. Ограничения для российских атлетов установили международные организации.

МОК выдал рекомендации спортивным федерациям – не проводить турниры на территории России и Белоруссии, а также допускать участников исключительно в нейтральном статусе.

«Вся словесная мишура о политкорректности, о прикосновении частной собственности, о свободе слова — все это слетело в одночасье, даже олимпийские принципы растоптали», — приводит слова Путина РИА «Новости».

По словам руководителя страны, западные страны не «постеснялись свести счеты и с паралимпийцами».

Большинство международных федераций последовало рекомендациям, а российские спортсмены были вынуждены завершить сезон или выступать на внутренних стартах.