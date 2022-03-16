Организаторы турниров «Большого шлема» анонсировали изменение регламента соревнований. Нововведения касаются проведения тай-брейков на стартах серии.

Начиная с «Ролан Гаррос» 2022 года, теннисисты при счете 6:6 в решающем сете будут начинать тай-брейк до 10 очков. Победителем станет тот, кто наберет десятку с преимуществом в два и более балла.

Изменения произойдут во всех матчах, среди них – квалификационные игры, встречи в мужском и женском одиночном разряде и в парном разряде.

Ранее на разных этапах ТБШ победители по тай-брейку определялись при разном результате, либо спортсмены вовсе играли без него.

Напомним, на Открытом чемпионате Австралии 2022 Даниил Медведев уступил в финале испанцу Рафаэлю Надалю.