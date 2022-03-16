Петербургский тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын поделился мнением о текущей ситуации в спортивном сообществе. Наставник Дмитрия Алиева отметил, что другие страны допускают дискриминацию российских атлетов.

Конечно, я разочарован тем, что мировое сообщество забыло о постулате «Спорт вне политики» и отстранило российских спортсменов от всех международных стартов. Несомненно, мы с моими учениками будем продолжать работать, развиваться, находить новые методики», – приводит слова Руковицына «Петербургский дневник».

Наставник добавил, что при выходе на мировую арену они покажут высокий уровень профессионального мастерства.

Рукавицын также вспомнил об олимпийской хартии и цели олимпийского движения, которое заключается в сплочении людей всего мира.