Олимпийский чемпион-2022 в мужском одиночном фигурном катании Нэтан Чен пропустит предстоящий чемпионат мира из-за возможного усугубления травмы.

Американец не хочет рисковать самочувствием, проводя целенаправленную подготовку к старту.

«Мне жаль, что приходится с чемпионата мира. Я готовился к этому турниру с тех пор, как вернулся из Пекина. Я уже некоторое время страдаю от травмы и не хочу ее усугубить», — цитирует Чена пресс-служба USA Figure Skating.

Отмечается, что в составе сборной США Чена заменит Камден Пулкинен.

Чемпионат мира по фигурному катанию состоится во французском Монпелье с 21 по 27 марта 2022 года.

Российские атлеты не выступят на этом международном турнире из-за санкций ISU.