Российские олимпийские чемпионы Наталья Непряева и Александр Большунов примут участие во Всероссийских соревнований «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. Спортсмены выступят в спринтерских гонках.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала стартовые листы на квалификацию классических дисциплин. Гонки запланированы на завтра, 17 марта. На старте заявлены по 17 мужчин и женщин.

Старт прологов состоится в 11:00 по московскому времени, стадия плей-офф будет в 13:00.

Среди женщин выступят Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Наталья Непряева, Христина Мацокина, Екатерина Смирнова, Анастасия Фалеева и Ольга Кучерук.

В мужской гонке поучаствуют Илья Семиков, Иван Якимушкин, Александр Большунов, Александр Терентьев, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Сергей Ардашев, Илья Порошкин и Евгений Белов.