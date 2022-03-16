Полузащитник немецкого «Ганновера» Гаэль Ондуа сообщил, что собирается выступать за национальную команду Камеруна. При этом у атлета еще остается российское гражданство.

О выборе другой сборной футболист рассказал в своем Telegram-канале.

«Друзья, я принял важное для себя решение — теперь я буду выступать за национальную сборную Камеруна. Решение непростое, но очень меня мотивирующее как футболиста и как профессионала. В ближайшее время расскажу о нем в подробностях», – написал Ондуа в социальной сети.

26-летний полузащитник сейчас играет во второй Бундеслиге, его команда идет на 14-м месте в турнирной таблице. Он уже получал вызовы в сборную Камеруна, но не играл в официальных матчах. Ранее Ондуа хотел выступать за российскую команду.

В юношеском возрасте он был в академии «Локомотива», а затем он перешел в ЦСКА и забил единственный гол в Кубке России.