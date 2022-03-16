Гонконгский актер Джеки Чан увиделся с двукратной чемпионкой Олимпиады-2022 Эйлин Гу, представляющий Китай и выигравшей медали в лыжном фристайле.

Звезды сделали совместное фото, которое спортсменка опубликовала в Instagram.

На прошедшей домашней Олимпиаде в Пекине она завоевала золото в хафпайпе и в биг-эйре, а также серебро в слоупстайле. В 2021 году она дважды стала победительницей чемпионата мира, проходящего в американском Аспене.

Отметим, что 18-летняя Эйлин Гу родилась в США, с июня 2019 года выступала за Китай. В этом году она начала учебу в Стэнфордском университете. Также, Гу работает фотомоделью и сотрудничает со всемирно известными агентствами.