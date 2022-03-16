Экс-футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал ситуацию с отъездом Ярослава Ракицкого. По мнению бывшего игрока, к лету политическая ситуация изменится, а украинский защитник вернется в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что игрок покинул коллектив сине-бело-голубых по семейным причинам.

«Думаю, что все успокоится и летом он вернется в состав команды. Думаю, ему просто надо переждать», – приводит слова Широкова Telegram-канал «Футбольный Биги».

Также российский полузащитник высказался по поводу отбора титулов у Анатолия Тимощука. Известно, что украинская футбольная федерация лишила его лицензии PRO и наград.

«Думаю, что это ненадолго. Сейчас закончится эта история, и все вернут. Тимощук много сделал для украинского футбола», – цитирует экс-спортсмена источник.

Напомним, Роман Широков завершил спортивную карьеру в 2016 году в ЦСКА.