Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо прокомментировала возможность допуска российских и белорусских теннисистов на ближайшие соревнования.

По ее словам, в оргкомитете турнира будут обращать внимание на решения теннисных организаций, которые занимают руководящие позиции (ITF, WTA и ATP). Вероятно, они последуют их рекомендациям по участию игроков из России и Беларуси. Пока игроки выступают на личных стартах в нейтральном статусе.

«Мы придерживаемся именно этой линии», – приводит слова Моресмо AP.

Открытый чемпионат Франции 2022 года состоится с 22 мая по 5 июня. В нем сможет принять участие и действующий победитель Новак Джокович, до сих пор не прошедший вакцинацию от COVID-19.