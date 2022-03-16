Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение допустить переходы украинских футболистов в новые клубы во время закрытого трансферного окна.

Об изменении в трансферном регламенте организации сообщается на официальном сайте. Отмечается, что для реализации этого права футболистам должен быть разрешен выезд из страны, в которой они сейчас находятся.

По регламенту ФИФА, клубы смогут регистрировать не более двух игроков с украинским паспортом.

Еще Международная федерация футбола разрешила легионерам, игравшим в России, приостановить контракты с клубами РПЛ до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что украинский защитник Ярослав Ракицкий, покинувший «Зенит», может подписать контракт с греческим АЕКом.