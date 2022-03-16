Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала, что необходимо провести в ближайшее время альтернативные соревнования для российских спортсменов.

По ее мнению, в них смогли бы поучаствовать атлеты, отстраненные от международных турниров по рекомендациям МОК.

«Сейчас мы в срочном порядке должны начинать проводить соревнования со странами, которые будут приезжать к нам не по линии международных федераций. Необходимо делать международные встречи на различных площадках нашей огромной страны», – цитирует Винер-Усманову Sport24.

Руководитель объяснила, что спортсмены должны поддерживать насыщенный график. Некоторые старты можно сделать комплексными.

Напомним, с 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске пройдут Паралимпийские игры «Мы вместе.