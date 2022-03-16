Пресс-служба «Нижнего Новгорода» прокомментировала изменения в составе команды, связанные с потерей легионеров. Известно, что клуб покинули Олден Ларсен и Сильвестр Игбун.

«По просьбе игрока футбольный клуб «Нижний Новгород» приостановил действие контракта полузащитника Ларса Олдена Ларсена. По соглашению сторон расторгнут контракт с нападающим ФК «Нижний Новгород» Сильвестром Игбуном», — сказано в заявлении.

Отмечается, что норвежский полузащитник Ларсен после четырех матчей воспользовался опцией, предоставленной ФИФА, по приостановке контракта. Условия международной организации будут действовать до 30 июня 2022 года.

Представитель Нигерии Игбун присоединился к «Нижнему Новгороду» только 20 февраля и успел сыграть в двух матчах. На поле он провел всего 29 минут.