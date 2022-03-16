Оргкомитет объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта-2022 сообщил о недопуске российской и белорусской команды до соревнований в этом сезоне.

Турнир в Мюнхене (Германия) запланирован с 11 по 21 августа. Известно, что решение принято по рекомендациям МОК из-за конфликта России и Украины. Оргкомитет турнира поддержал девять участвующих федераций, выступивших против.

В программу чемпионата входят дисциплины легкой атлетики, велоспорта, спортивной гимнастики, настольного тенниса, академической гребли, триатлона, пляжного волейболу, спортивного скалолазания, гребли на байдарках и каноэ.

Первый чемпионат Европы по летним видам спорта проходил в 2018 году в Глазго (Шотландия) и Берлине (Германия).