Бывший нападающий «Зенита», бразилец Халк продолжит карьеру в местном клубе «Атлетико Минейро». Игрок продлил соглашение с клубом на несколько лет.

По информации бразильской команды в Твиттере, контракт будет действителен до декабря 2024 года.

С 2020-го 35-летний форвард отметился 41 голом в 72 матчах за коллектив. С ним Халк успел выиграть национальный чемпионат, а также Кубок и Суперкубок Бразилии.

Отметим, что в этом году регулярный турнир стартует в апреле. Первый из 38 туров запланирован на 10-е число. В стартовом матче «Атлетико Минейро» встретится с «Интернасьоналем».

Однако до этого клуб Халка сыграет в Лиге Минейро против «Калденсе» 19 марта.