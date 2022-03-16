Олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал ситуацию с отсутствием российских атлетов на этапах Кубка мира под конец сезона 2021/22.

По мнению иностранца, соперники не скоро смогут вернуться к выступлениям из-за международных санкций.

«Я не думаю, что снова буду соревноваться с ними. Не уверен, что международная карьера российских спортсменов быстро придёт в норму. Недавно я узнал в переписке с фанатом из России, что там запрещают «Инстаграм». Поэтому, вероятно, в будущем будет трудно поддерживать тесные контакты с русскими», – цитирует Кристиансена TV2.

Перед последним этапом Кубка мира в Осло (Норвегия) норвежец занимает четвертое место в общем зачете Кубка Мира сезона-2021/2022.