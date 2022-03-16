Российский полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку клуба на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Команда, за которую он выступает, примет встречу на домашнем поле.

Игра запланирована на завтра, 17 марта. Начало состоится в 20:45 по московскому времени.

В первый раз «Монако» уступил со счетом 0:2 на выезде в Португалии.

В текущем сезоне россиянин провел 19 матчей в чемпионате и Кубке Франции и 10 встреч в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Всего в его активе есть три гола и четыре результативные передачи.

Ранее стало известно, что Алексей Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на ответный матч с «Байером» в 1/8 Лиги Европы.