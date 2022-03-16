Экс-первая ракетка мира Новак Джокович планирует выступить на домашнем турнире ATP 250 в Белграде (Сербия). В списке участников также появились россиянин Карен Хачанов и австриец Доминик Тим.

Соревнования пройдут с 18 по 24 апреля. Известно, что организатором старта является младший брат 20-кратного чемпиона «Больших шлемов» Джордже Джокович. О предварительных стартовых листах сообщает журналист Майкл Самулски в Твиттере.

Ранее Карен Хачанов вылетел в 1/32 турнира в Индиан-Уэллсе (США) после поражения от американца Дженсона Бруксби.

Доминик Тим пока еще не начал сезон из-за предыдущей травмы.

Среди участников также оказался француз Гаэль Монфис, обыгравший Даниила Медведева в третьем круге Индиан-Уэллса.