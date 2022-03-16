Сборная Швейцарии войдет в числе участников хоккейного Евротура, заменив российскую команду. Иностранные спортсмены примут участие в этих соревнованиях уже в этом сезоне.

Об изменении сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии. Сборная России была отстранена от старта на фоне международной политической ситуации и конфликта с Украиной.

Следующий этап Евротура, «Шведские игры» пройдут в Стокгольме с 5 по 8 мая.

Напомним, в текущем сезоне Евротура участвуют пять команд, среди которых Швеция, Россия, Финляндия, Канада и Чехия. Промежуточное лидерство делят сборные Финляндии и России, однако у отечественной команды – на игру больше. Пока у обеих команд – по 13 очков.