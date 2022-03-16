Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий десятую строчку в рейтинге ATP, не сможет продолжить борьбу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). На корте его заменит австралиец Ник Кирьос.

По информации пресс-службы соревнований, европейский спортсмен снялся с турнира по состоянию здоровья.

После отказа соперника Кирьос автоматически прошел в четвертьфинал, где сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) – Райлли Опелка (США).

В мужской сетке соревнований среди россиян остался Андрей Рублёв. В ночь с 16 на 17 марта он встретится с поляком Хубертом Хуркачем в 1/8 финала. В женском турнире продолжает выступления Вероника Кудерметова. В 1/4 турнира она сыграет с испанкой Паулой Бадосой.