Японский футболист Кадзуеси Миура сменил команду в 55 лет и продолжил карьеру в новом колективе. Спортсмен считается одним из самых возрастных игроков, способных провести на поле больше десятка минут.

В первом матче за «Судзуку Пойнт Геттерс» в четвертой лиге Японии Миура находился на поле 65 минут и не отметился результативными действиями. Игра завершилась победой его команды со счетом 2:0.

Известно, что японец проводит свой 37-й сезон в профессиональном футболе. По информации издания Bleacher Report, именно он является самым возрастным действующим футболистом мира.

В разное время Миура играл за «Йокогаму», «Токио Верде», «Виссел Кобе» и «Киото Санга». За границей он выступал за ряд бразильских клубов, за итальянский «Дженоа» и австралийский «Сидней».

В составе национальной команды он провел 89 матчей за сборную Японии и забил 55 голов.