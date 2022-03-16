Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории Национальной хоккейной лиги, обогнав Яромира Ягра. Седьмая ракетка мира Андрей Рублев вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. Самые интересные новости спорта за 16 марта – в традиционном дайджесте NVsport.

Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ среди игроков из Европы

36-летний россиянин забросил 767-ю шайбу в карьере в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Этот гол позволил Овечкину обойти другого легендарного европейца – чешского форварда Яромира Ягра.

Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) завершился матч третьего круга турнира категории АТР-1000. В 1/16 финала россиянин Андрей Рублев обыграл представителя США Фрэнсис Тиафо.

Россия покидает Евротур на два года. Сборную заменят швейцарские хоккеисты

Сборная Швейцарии войдет в числе участников хоккейного Евротура, заменив российскую команду. Иностранные спортсмены примут участие в этих соревнованиях уже в этом сезоне.

Сноубордистка Надыршина стала второй в зачете Кубка мира в параллельном гиганте

Чемпионка мира, российская сноубордистка Софья Надыршина осталась на второй строчке общего зачета Кубка мира в дисциплине параллельный гигантский слалом. Спортсменка закрепилась в топ-3, не принимая участие в заключительных этапах.

Усачева примет участие в шоу Тутберидзе. Ее первое выступление после травмы

Российская фигуристка Дарья Усачева рассказала, что появится в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Спортсменка впервые выступит после восстановления от травмы.

Ракицкий может подписать контракт с АЕКом

Бывший полузащитник «Зенита» и национальной команды Украины Ярослав Ракицкий может заиграть в чемпионате Греции.

«Спартак» оштрафовали за нарушения в матче с «Краснодаром»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что по итогам заседания комитета принято решение оштрафовать «Спартак» и главного тренера клуба Паоло Ваноли за нарушения в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Чемпион ОИ Нэтан Чен не выступит на чемпионате мира-2022 во Франции

Олимпийский чемпион-2022 в мужском одиночном фигурном катании Нэтан Чен пропустит предстоящий чемпионат мира из-за возможного усугубления травмы.