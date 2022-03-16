Завершились последние два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. По их итогам определились оставшиеся четвертьфиналисты турнира в сезоне-2021/22.

«Вильярреал» в Турине сенсацонно разгромил «Ювентус» — 3:0. Счёт на 78-й минуте открыл с пенальти Херард Морено. На 85-й Пау Торрес увеличил преимущество испанцев, а последний мяч провёл Арно Данжума с пенальти на третьей добавленной минуте. Первая игра в Испании закончилась вничью 1:1, и «Вильярреал» победил по сумме двух встреч. Напомним, что его главным тренером является экс-наставник «Спартака» Унаи Эмери.

«Челси» также одержал выездную победу над «Лиллем» — 2:1. Форвард чемпионов Франции Бурак Йылмаз на 38-й минуте реализовал пенальти, а Кристиан Пулишич в добавленное к первому тайму время сравнял счёт. Победный мяч провёл Сесар Аспиликуэта на 71-й минуте. «Челси» выиграл оба матча — игра в Лондоне завершилась победой «синих» 2:0.

Таким образом, «Вильярреал» и «Челси» добавились к остальным четвертьфиналистам: «Баварии», «Манчестер Сити», «Бенфике», «Атлетико», «Ливерпулю» и «Реалу».

Жеребьёвка четвертьфинала и полуфинала пройдёт 18 марта.