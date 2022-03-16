Завершились последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. По их итогам определились восемь четвертьфиналистов.
Ими стали:
«Бавария» (1:1, 7:1 с «Зальцбургом»)
«Манчестер Сити» (5:0, 0:0 со «Спортингом»)
«Бенфика» (2:2, 1:0 с «Аяксом»)
«Челси» (2:0, 2:1 с «Лиллем»)
«Атлетико» (1:1, 1:0 с «Манчестер Юнайтед»)
«Вильярреал» (1:1, 3:0 с «Ювентусом»)
«Ливерпуль» (2:0, 0:1 с «Интером»)
«Реал» (0:1, 3:1 с «ПСЖ»)
Жеребьёвка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги чемпионов пройдёт 18 марта. Финал состоится 28 мая в Париже. Действующий обладатель трофея — «Челси».
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