Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги. Спортсмен оформил дубль в матче с «Бостон Брюинз». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Миннесоты».

Капризов забросил первые две шайбы в составе команды. Для россиянина эти голы стали 31-м и 32-м в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Также на счету Кирилла 43 результативные передачи в 58 матчах сезона.

Второй звездой дня стал нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джек Рословик. Он забросил две шайбы в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:1).

Третьей звездой дня признан форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. Он забил оформил три голевые передачи в матче с «Сиэтл Кракен» (4:1).