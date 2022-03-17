Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поделился мнением относительно допинг-скандала с участием Камилы Валиевой.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Затем стало известно, что ее допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. После разбирательств Камилу допустили до личного турнира, где она заняла четвертое место.

«Я встречался с Камилой после Олимпиады, встречался и с Этери Тутберидзе, приезжал к ним на тренировку. Для меня совершенно очевидно, что вся эта история– дикая случайность, объяснение которой пока найти не могу«, – цитирует Матыцина «Матч ТВ».

Министр спорта РФ считает, что у спортсменки не было основания для приема препарата, который был обнаружен в ее пробе. Матыцин надеется на справедливый результат и продолжение карьеры Валиевой.