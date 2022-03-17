Воспитанница академии Евгения Плющенко Вероника Жилина рассказала, что в детстве хотела быть похоже на серебряного призера Олимпиады в Пекине Александру Трусову.

Жилина заявила, что ей нравятся все фигуристы. У каждого из них есть сильные стороны. Веронике нравятся прыжки Трусовой, вращения и дорожки Валиевой и характер Щербаковой.

«Я вообще хотела быть на Сашу Трусову похожей. Когда в «Хрустальном» была, иногда удавалось выходить на лед к старшим девочкам. Я за ними в оба глаза смотрела, хотелось кататься так же, как они«, – цитирует Жилину «Матч ТВ».

Веронике 13 лет. Она уже выучила тройной аксель, четверной тулуп, сальхов и лутц.

Ранее Жилина тренировалась в «Хрустальном» у Этери Тутберидзе, а затем перешла в академию «Ангелы Плющенко».