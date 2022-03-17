Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что страна готова сотрудничать абсолютно со всеми странами, которые готовы к этому.

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в конце февраля рекомендовал спортивным федерациям запретить участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях из-за ситуации в Украине.

«Одна из задач – создание открытого спортивного пространства на территории России. Мы работаем с нашими коллегами из абсолютно всех стран, которые готовы сотрудничать«, – цитирует Матыцина «Матч ТВ».

Министр спорта заявил, что ведомство будет сотрудничать с коллегами по СНГ, странами БРИКС на азиатском направлении. Матыцин верит, что абсолютной изоляции российских спортсменов не будет.