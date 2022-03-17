Испанский теннисист Рафаэль Надаль прошел в четвертьфинал «Мастерсов» в 98-й раз, обыграв Рейлли Опелку на турнире в Индиан-Уэллсе.

Надаль – рекордсмен по этому показателю. Роджер Федерер и Новак Джокович выходили в 1/4 финала «Мастерсов» по 87 раз. Энди Маррей – 51, Пит Сампрас, Давид Феррер и Томаш Бердых – по 45, Андре Агасси – 44.

Эти соревнования стали 124-ми в серии «Мастерс» для Надаля. Это значит, что Рафаэль достиг четвертьфинала в 79 процентах из них.

Испанский теннисист выиграл 36 титулов на «Мастерсах». Больше – только у Джоковича (37).

Напомним, Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Австралии в январе 2022 года, в финале отыгравшись с проигрыша в два сета от российского теннисиста Даниила Медведева.