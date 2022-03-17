Агент Адем Чебеджи, который работает с турецким полузащитником московского ЦСКА Юсуфом Языджи, высказался о возможном уходе клиента в конце текущего сезона.

Чебеджи заявил, что российская лига очень похода на турецкую и посоветовал клубам РПЛ следить за футболистами из Турции. Адем заявил, что в Россию можно привезти хороших игроков.

«Почему Юсуф не общается с российскими журналистами после матчей? Сейчас в мире происходит неприятная ситуация, поэтому он не хочет иметь дело с неблагоприятными вопросами. Его работа – футбол, он просто хочет говорить об этом и думать только об игре«, – цитирует агента Языджи «РБ Спорт».

Чебеджи добавил, что главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий сильно доверяет турецкому футболисту, а Языджи никогда не оставляет товарищей одних в беде.