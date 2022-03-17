Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб планирует урезать зарплаты игроков.

Напомним, ранее о сокращении выплат сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Это неправда. У нас все спокойно, все стабильно. Мы знает, что мы делаем. У нас 20 числа игра, будем играть на победу. Финансовая ситуация у нас нормальная«, – цитирует Газизова «Спорт-экспресс».

«Уфа» идет на пятнадцатом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков в 21 матче. Лидер чемпионата России – «Зенит» (45 баллов).

Следующий матч «Уфа»сыграет против «Краснодара» на своем поле. Встреча пройдет в рамках 22-го тура. Команды сыграют 20 марта, игра начнется в 14:00 по московскому времени.