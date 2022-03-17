Министр спорта Российский Федерации Олег Матыцин рассказал, что ведется работа над обжалованием санкций против российских спортсменов.

Министерство спорта порекомендовало дождаться спортивным федерациям первых формальных решений, чтобы было с чем идти в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Матыцин рассказал, что будут поданы материальные иски. Например, в части чемпионата мира по волейболу. Россия готовилась провести крупный турнир, тратила средства на строительство арен и надеялась на материальный эффект. В федерацию волейбола будут подано требование о возврате денежных взносов и компенсации нематериального ущерба.

«Работа идет совместно с ОКР, федерациями. Юристы работают для того, чтобы выстроить линию защиты и представлять наши организации в CAS«, – заявил Матыцин «Матч ТВ».