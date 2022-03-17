Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов занял второе место в квалификации спринта классическим стилем на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России». Турнир проходит в Кирово-Чепецке.
Лучший результат в квалификации показал Александр Терентьев (3.53,05).
Большунов уступил товарищу по команде 2,58 секунды.
Третий результат показал Андрей Кузнецов (+7,62).
Глеб Ретивых стал четвертым (+8,13), Илья Семиков – 5-м (+11,13), Иван Якимушкин – 8-м (+12,93), Денис Спицов – 17-м (+22,09).
В квалификации приняли участие 17 спортсменов, они все прошли в четвертьфинал. Решающие забеги пройдут в четверг, 17 марта.
На Олимпийских играх в Пекине Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте.
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