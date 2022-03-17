Защитник футбольного клуба «Краснодар» Егор Сорокин высказался об отъезде иностранцев из команды.

Напомним, легионеры покинули команду из-за ситуации в Украине. В марте контракты приостановили Гжегош Крыховяк, Кристиан Рамирес, Виктор Классон, Реми Кабелла, Джон Кордоба, Эрик Бутхейм, Хуниор Алонсо, Кайо и Вандерсон Масиел.

«Иностранцы – игроки и тренеры попрощались. И на этом все закончилось«, – цитируют Сорокина «Известия».

Сорокин заявил, что оставшиеся игроки постепенно привыкают. Все понимают, что есть над чем работать. К тому же, в «Краснодаре» теперь работает новый тренерский штаб. За две тренировки сложно кардинально изменить ситуацию, но футболисты работают в нужном направлении.

Защитник заявил, что отнесся к ситуации с отъездом легионеров нейтрально. Егор считает, что каждый имеет право на свое мнение и позицию.