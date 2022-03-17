Министр спорта Великобритании Найджелл Хаддлстон высказался о ситуации вокруг теннисистов из России на Уимблдоне. Чиновник заявил, что до участия в турнире не будут допущены спортсмены, поддерживающие политику президента России Владимира Путина.

«Нам нужно убедиться, что теннисисты не поддерживают Путина. И мы рассматриваем, какие можно ввести критерии в данных рамках«, – цитирует Хаддлстона CNN.

Ранее чиновник заявил, что российские спортсмены не смогут выступать под российским флагом на Уимблдоне. Они будут играть в нейтральном статусе.

Ранее первая ракетка мира из России Даниил Медведев выступил с обращением, в котором призвал к миру. Теннисист выразил надежду на то, что ситуация в Украине со временем наладится.