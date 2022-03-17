Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился эмоциями по поводу отстранения сборной России от участия в Евротуре на два года.

«Гадкий поступок! Мы все время видим, что спорт становится разменной картой политических игр. Я думаю, время отстранения поменяется. Они же в любой момент могут допустить нас. Будем ждать!» – цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Экс-фигурист добавил, что большой значимости для сборной России этот турнир не имел. Он нужен был только для молодежи.

Кожевников заявил, что теперь нужно развивать хоккей в азиатских странах, сделать упор на внутренний чемпионат.

«Есть и Белоруссия, Казахстан, Япония не знаю, но точно есть Китай!» – заявил Кожевников.