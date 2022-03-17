Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о проблемах в команде. На них обратили внимание после ничьей команды в матче с «Крыльями Советов» (1:1) в Российской Премьер-Лиге.

Семак заявил, что нужно делать выводы после каждого матча. После первого тайма легионерам стало тяжело. они не привыкли играть в таких климатических условиях. К тому же, потери в первом тайме были связаны с качеством газона на арене.

Главный тренер «Зенита» добавил, что штаб пытается ротировать состав и постоянно менять позиции игроков, чтобы соблюдался баланс между обороной и атакой.

«Что касается обороны, мы понимаем наши проблемы. Хотелось бы пропускать меньше. Работаем и будем работать над этим«, – цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Наставник добавил, что футболисты команды стараются и делают максимум из того, что могут.