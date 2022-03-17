Президент UFC Дана Уайт вспомнил о проблемах, возникших из-за борьбы с организацией пиратских трансляций боев.

Напомним, с 2012 года UFC преследует нелегальных стримеров своих мероприятий. В 2014 году прошел самый громкий процесс – организации удалось найти предполагаемого пирата и отсудить у него 12 тысяч долларов.

Дана Уайт рассказал, что борьба с пиратством не обошлась без последствий. Его люди искали людей, которые показывали трансляции боев, в том числе и в барах.

«Мы были в Мемфисе и выступали в программе Looking For Fight. Там был парень, чей бар пострадал из-за всей этой ситуации с пиратством. Тогда мне начали угрожать, сказав, что если я выйду на улицу, то они меня там же пристрелят«, – цитирует Уайта Bloody Elbow.