Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, почему попросил главного тренера сборной России Валерия Карпина не включать его в состав команды на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в марте.

«Мы с Карпиным созвонились. На данном этапе решили, что лучше готовиться с «Зенитом», возможно, в двухразовом режиме, поскольку пропустил ответную игру с «Бетисом», матч с «Рубином», потом выходил на замену«, – цитирует Караваева официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Вячеслав считает, что ему нужно подготовиться, чтобы помогать товарищам по команде во время всего матча.

Караваев заявил, что чувствует себя хорошо. Он готов играть в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».