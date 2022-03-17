Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о подготовке к серии со «Спартаком» в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Напомним, «Спартак» пропустил первый раунд плей-офф из-за отказа финского «Йокерита» играть в НХЛ. Это решение связано с ситуацией в Украине.

«Мы все факторы учитываем, но будем отталкиваться от своих возможностей и своей игры. Не разглашаем козырей, но козыри у нас есть. Понятно, что есть тактическая вариативность, но в целом СКА всегда активно играет, особенно дома«, – цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Главный тренер СКА заявил, что штаб старается смотреть все серии на Западе и Востоке, а также следить за молодежной и высшей лигами. Ротенберг постоянно работает, чтобы развивать своих игроков и добиваться результата.