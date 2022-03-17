Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала свое выступление на Кубке Союза биатлонистов России (СБР). Соревнования проходили в Уфе.

Напомним, россиян отстранили от международных стартов, поэтому руководство решило провести совместные соревнования с биатлонистами из Белоруссии.

«У меня не было вообще никаких ожиданий от соревнований в Уфе. Приехала с мыслями кайфануть от гонок, от состязаний с другими биатлонистками, добегать финал сезона с положительными эмоциями, чтобы в памяти он остался именно таким«, – цитирует Резцову Metaratings.

Кристина добавила, что ей не дает покоя стрельба. Она никак не может показать нормальный результат именно из-за нее. Однако над этими проблемами придется поработать в следующем подготовительном периоде.