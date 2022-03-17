Российская лыжница, обладательница Большого хрустального глобуса Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке.
Наталья Непряева пробежала дистанцию за 4 минуты и 26 секунд.
Второй к финишу пришла Анастасия Фалеева. Лыжница уступила лидеру 0,19 секунды.
Тройку призеров замкнула Екатерина Смирнова (+7,13).
FIS отстранила российских лыжников от участия в международных соревнованиях из-за ситуации в Украине. Решение было принято после выпуска соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).
Напомним, в текущем сезоне Наталья Непряева впервые в карьере выиграла Кубок мира, одержала победу в престижной многодневке «Тур де Ски» и завоевала бронзу, серебро и золото Олимпиады в Пекине.
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