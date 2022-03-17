Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов финишировал третьим в спринте классическим стилем на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.

Победу в финале одержал Глеб Ретивых. Он пробежал дистанцию за 3.58,18 минут.

Вторым к финишу пришел Александр Терентьев (+0,05).

Тройку призеров замкнул Александр Большунов. Лидер российской сборной уступил победителю 0,42 секунды.

В квалификационном забеге Александр Большунов показал второй результат. Он проиграл только Александру Терентьеву.

Александр Большунов – чемпион мира 2021 года и трехкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине (в скиатлоне, эстафете и марафоне). Также с Олимпиады-2022 россиянин привез серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.