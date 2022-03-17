Международный союз биатлонистов (IBU) начал процесс отстранения Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает пресс-служба организации. Такая же процедура запущена и в отношении Федерации биатлона Белоруссии.

Организация мотивирует такое решение тем, что «национальные федерации России и Беларуси как представители своих стран не выполнили свои гуманитарные обязательства в духе Конституции IBU».

В заявлении сказано, что решение о приостановлении членства будет постоянно пересматриваться Исполкомом до заседания Конгресса IBU, которое пройдет в сентябре 2022 года.

Обе федерации были проинформированы о решении вчера, 16 марта. У руководства есть семь дней на то, чтобы отреагировать. Как только этот срок истечет, Исполком рассмотрит ответы и примет окончательное решение.