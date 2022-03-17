Во дворце спорта «Юбилейный» 3 апреля состоится гала-шоу «Ледниковый период», которое в этом году пройдёт с участием настоящих олимпийских звёзд. Зрителей порадуют не только участники и ведущие телевизионного шоу, но и участники сборной России, блиставшие на Олимпиаде в Пекине в феврале.

Хедлайнерами шоу в Петербурге станут олимпийские пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Все они показали блестящее катание на пекинском льду и завоевали россыпь медалей Олимпиады-2022. С отдельными номерами выступят действующие одиночники — олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк и серебряный призер Олимпиады-2018 Михаил Коляда.

Своим катанием поклонников прекрасного вида спорта порадует двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, которая в прошлом сезоне «Ледникового периода» перевоплотилась в настоящую парницу и заняла третье место в дуэте с Даней Милохиным.

На гала-шоу также можно будет увидеть выступления таких звёзд фигурного катания, как Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Наталья Забияко, Александр Энберт, Артем Федорченко, Максим Шабалин, Екатерина Боброва.

«Это особое наслаждение видеть своего зрителя, с которым мы вместе растём, с которым мы вместе развиваемся, удивлять его, радовать, давать возможность встречаться с любимыми фигуристами и открывать новые имена. Спасибо большое, дорогой зритель, что столько лет вы храните нам верность, мы всегда стараемся отвечать взаимностью», — говорит Илья Авербух.

Весенние ледовые гала-шоу становятся настоящей квинтэссенцией спортивного сезона, а проект «Ледниковый период» занимает в ней особое место, ведь не теряет своей популярности вот уже 15 лет.

Начало гала-шоу «Ледниковый период» — в 16:00 по московскому времени. Билеты можно приобрести здесь.