Сегодня в рамках Лиги Европы и Лиги конференций пройдут ответные матчи 1/8 финала. Если бы история сложилась немного иначе, тысячи российских болельщиков следили бы сегодня за играми «Зенита» и «Спартака». Но петербуржцам немного не повезло в конце матча с «Бетисом», а «Спартак» и вовсе покинул турнир в связи с санкциями. Впрочем, есть ещё в еврокубках несколько россиян, выступающих за иностранные клубы. Их санкции не коснулись, и сегодня мы сможем увидеть сразу четверых из них. NVsport рассказывает о российских футболистах в сегодняшних матчах еврокубков. Все матчи стартуют в 20:45, так что следить придётся сразу за несколькими одновременно.

Алексей Миранчук («Аталанта»)

«Байер» — «Аталанта», Лига Европы (первый матч – 2:3)

Первая встреча команд получилась очень яркой и напряжённой. «Байер» открыл счёт, после чего бергамаски забили трижды, а затем ещё раз пропустили. Примечательно, что во всех трёх голах «Аталанта» забила благодаря связке Луис Мюриэль – Руслан Малиновский. На счету колумбийца дубль и пас, у украинца – гол и два паса.

Миранчук в той встрече вышел на поле на 77-й минуте и ничем особенным запомниться не успел.

Сегодня его также не стоит ждать в стартовом составе. Хавбек выдаёт успешные игровые всплески очень дозированно, и после гола и паса в матче с «Сампдорией» снова присел на лавку. Выйдет ли Миранчук на замену – пока вопрос. Всё зависит от того, как будет складываться игра. Но сделаем предположение, что на поле его снова стоит ждать в середине второго тайма.

В составе «Байера» также есть россиянин Андрей Лунёв, но он уже давно травмирован, а в лучшей форме все равно проигрывал конкуренцию Лукашу Градецки.

Александр Головин («Монако»)

«Монако» — «Брага», Лига Европы (первый матч – 0:2)

Из-за постоянных травм ведущий хавбек сборной России в этом сезоне потерял место в основе «Монако» и в основном выходит на замены. Не стал исключением и первый матч с «Брагой», окончившийся катастрофой для монегасков. Поражение 0:2 сильно уменьшает их шансы на выход в четвертьфинал.

Последний раз Головин появлялся в «старте» ещё в декабре прошлого года, но есть предположение, что сегодня его бросят в бой с первых минут. «Монако» будет важно забить быстрый гол, и россиянин как раз подходит для того, чтобы выложиться по максимуму на начальном отрезке. Но в любом случае подопечным Филиппа Клемана придётся непросто.

Никита Хайкин («Буде-Глимт»)

АЗ – «Буде-Глимт», Лига конференций (первый матч – 1:2)

Норвежский «Буде-Глимт» и его российский вратарь продолжают преподносить сюрпризы в Европе. Кажется, норвежские клубы не шумели в еврокубках со времён «Русенборга» девяностых. А сейчас «Буде-Глимт» имеет все шансы пробиться в четвертьфинал – достаточно лишь не проиграть в Алкмаре.

Разумеется, результат встречи во многом будет зависеть от игры Никиты Хайкина. В первом матче от отражал всё, что летело в створ, пропустив лишь с пенальти (и то смог задеть мяч руками). Будем следить и болеть. Разумеется, если не случится внезапной травмы, то Хайкина стоит ждать в стартовом составе.

Фёдор Чалов («Базель»)

«Базель» — «Марсель», Лига конференций (первый матч – 1:2)

Ожидаем выхода с первых минут и Фёдора Чалова, хотя его команде достался соперник куда серьёзнее. «Марсель» считается одним из фаворитов Лиги конференций и выиграл первый матч. Но скользкий счёт оставляет для «Базеля» надежды на ответную игру.

В Марселе Чалов появился в «старте» и был заменён на 71-й минуте.