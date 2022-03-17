Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко рассказал о том, куда будут направлены средства, сэкономленные на отмене крупных международных спортивных мероприятий в России.

Слова Чернышенко цитирует портал «Петербургский дневник». Специалист отметил, что в связи с отменой финала Лиги чемпионов, ЧМ по волейболу среди мужчин, Спецолимпиады в Казани и других крупных мероприятий появились сэкономленные бюджетные средства.

«Эти средства полностью пойдут на решение вопросов в интересах наших граждан – строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий», – высказался Чернышенко.

Напомним, в мае 2022 года Санкт-Петербург должен был принять финал Лиги чемпионов УЕФА, в августе-сентябре в 11 городах России планировалось проведение ЧМ по волейболу среди мужских команд.